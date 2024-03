Hermínio Bello de Carvalho - Reprodução / Facebook

Publicado 05/03/2024 12:11 | Atualizado 05/03/2024 13:02

Rio - O poeta e compositor Hermínio Bello de Carvalho, de 88 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para desabafar sobre um acidente sofrido numa calçada perto de sua casa, na Zona Sul do Rio. O artista revelou que, ao tropeçar em algumas pedras portuguesas soltas no local, feriu um dos olhos e ainda lesionou a coluna.

"Foi assim: ontem tropecei num monte de pedras portuguesas soltas, irresponsavelmente, na calçada da rua onde moro e, no tombo, feri gravemente minha vista e também lesionei minha coluna", lamentou o produtor cultural através de um post feito no Facebook.

"Por recomendação do médico que me atendeu na Unimed, estou em repouso absoluto e proibido de exercer qualquer atividade sob pena de agravamento de meu estado de saúde. Peço desculpas a todos", finalizou Hermínio.

Nos comentários, vários admiradores aproveitaram para prestar apoio ao artista. "Saúde, querido Hermínio! Que você se reestabeleça já!", escreveu um internauta. "Rezando por você, mestre!", garantiu outra. "Que se recupere rápido, pois a música e a poesia precisam de seus bons serviços! Além disso, todos nós queremos você em saúde plena" afirmou um fã.

Hermínio Bello de Carvalho possui parcerias de sucesso com grandes nomes da música, como as canções "Sei lá, Mangueira" e "Timoneiro", com Paulinho da Viola, "Doce de coco", com Jacob do Bandolim, "Chão de Esmeraldas" com Chico Buarque e "Alvorada" com Cartola e Carlos Cachaça.

O artista também é conhecido como escritor e por seu trabalho como produtor cultural. Em 1965, esteve à frente do espetáculo "Rosa de Ouro", onde reuniu as cantoras Araci Cortes e Clementina de Jesus, além de Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Nelson Sargento e outros artistas.

