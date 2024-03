Leticia Isnard - Divulgação

Publicado 05/03/2024 11:56 | Atualizado 05/03/2024 12:35

Rio - A atriz Leticia Isnard, de 49 anos, foi vítima de assalto no Rio de Janeiro. A atriz, que interpretou Violeta em "Amor Perfeito", da TV Globo, contou, no Instagram, nesta terça-feira, que os ladrões arrancaram o celular da sua mão, dentro do carro. Em seu relato, ela também tranquilizou os fãs ao dizer que não sofreu nenhum tipo de violência física.

"Alô, corajosos cariocas… Arrancaram o celular das minhas mãos, dentro do carro. Então, se receberem mensagens em meu nome pedindo dinheiro, não atendam. Estou bem, não sofri violência física, mas, no requinte de crueldade, o ladrão apagou o HD do meu computador e bloqueou a placa mãe, inutilizando meu computador que estava em casa e não tinha nada a ver com a história. Surreal", afirmou.

Apesar de não ter sido ferida, a artista relata o medo que sente após ser furtada. "Um medo imenso do que conseguiram acessar e do eventual uso que farão das fotos, informações pessoais, etc. Uma profunda tristeza, um grande prejuízo de perder o celular, o computador e o HD. Então, alerta total: não usem celular nas ruas, calçadas ou com vidro de carro aberto. Ta puxado", destacou.

Vários famosos reagiram à publicação. "De todo o horror, é bom saber que não te machucaram", comentou Olivia Araujo. "Oh amor.. tentaram fazer o mesmo comigo, com um pedacinho do vidro aberto.. tá puxado mesmo ", afirmou Rodrigo Pandolfo. "Poxa querida, lamento demais. Tá impossível. Respira", disse Marcelo Laham. "Tá muito puxado amiga. Eu sou super descuidado, estes tempos quase pegaram o meu da mesma forma, dentro do carro. Fique bem", declarou Marcelo Aquino.