"Vocês estão juntos?", perguntou a repórter. Visivelmente confuso, Dado pausou e disse: "Não consigo te responder isso". Rio - Dado Dolabella e Wanessa enfrentam uma crise no relacionamento após a cantora ser expulsa do BBB 24 no sábado (2) e o namoro ainda é incerto.O ator foi abordado por uma repórter do site do jornalista Léo Dias no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta terça-feira (5), e não soube dizer se os dois continuam namorando. Ele confirmou que eles ainda não se encontraram pessoalmente após ela deixar o programa e disse que não tem previsão para que isso ocorra."O coração está apertado, a gente se acostuma ver todo dia e agora sem, mas tudo fluindo", disse."Vocês estão juntos?", perguntou a repórter. Visivelmente confuso, Dado pausou e disse: "Não consigo te responder isso".

Desde que Wanessa deixou o "BBB", ela vem sendo blindada pela família e a está com a mãe, Zilu e os filhos, José Marcus e João Francisco, frutos do casamento com Marcus Buaiz, na mansão da família no Alphaville, em São Paulo.

Silêncio e sumiço

Logo após Wanessa ser expulsa do programa, Dado foi às redes dizer que estava embarcando para o Rio para encontrar a amada, mas pelo visto isso não aconteceu.

Dado sumiu das redes sociais, não postou mais nada com Wanessa e nem comentou sobre a saída dela. A cantora voltou para São Paulo em um jatinho pago pela família e teve um reencontro emocionante com a mãe, os filhos e a irmã, Camilla Camargo.

O DIA procurou o namorado de Wanessa para saber como ela está após a expulsão e recebeu a seguinte resposta.

"Agradeço muito o contato, mas prefiro não me pronunciar sobre o assunto no momento". Ele não respondeu mais perguntas relacionados a um possível término de namoro, o que tem sido especulado por muitos fãs da artista.

Durante o confinamento do BBB, Wanessa contou que chegou a "pedir um tempo" a Dado antes do programa, mas ele sempre demonstrou que estaria tudo bem entre o casal. O ator comentou a participação da cantora e saiu em defesa dela nas polêmicas envolvidas no reality show, incluindo as tretas com Davi.



Desde que Wanessa e Dado assumiram que reataram o namoro, após 20 anos, Zilu eram contra o relacionamento.