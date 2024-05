Luciano Huck visitando abrigo no RS - Reprodução / Instagram

Publicado 14/05/2024 14:31 | Atualizado 14/05/2024 14:33

Rio - Após ser revelada sua doação milionária , Luciano Huck compartilhou nos stories do Instagram, nesta terça-feira (14), sua visita a um abrigo para às vítimas das enchentes, em Canoas, no Rio Grande do Sul. "Depois de vários dias pensando no Rio Grande do Sul e ajudando à distância, eu vim olhar olho no olho das pessoas que estão enfrentando essa tragédia", disse Huck em sua rede social.



O apresentador mostrou o espaço onde as pessoas estão vivendo após teres suas casas invadidas pelas águas. "Nesse abrigo estão dezenas de famílias. A gente que é pai e mãe imagina o tamanho da dor dessas famílias", escreveu o marido da Angélica.

O comandante do "Caldeirão do Huck" também aproveitou o momento para enaltecer quem está ajudando na região atingida. "Meu agradecimento aos voluntários que estão no Rio Grande do Sul. O povo cuidando do povo e inspirando o Brasil", declarou.

Ele também atendeu o pedido das crianças e ligou para o MC Daniel, que conversou com os pequenos. "Oi, meus amores! Como vocês estão? Estão brincando com o tio Luciano?", perguntou o cantor que foi respondido com muitos "ois" e acenos.