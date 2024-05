Ana Hickmann desfilando - Leo Franco/ Agnews

Publicado 14/05/2024 11:17 | Atualizado 14/05/2024 11:21

Rio - Ana Hickmann, que iniciou sua carreira como modelo aos 15 anos, compartilhou nos stories do Instagram que retornou às passarelas, nesta segunda-feira (13), no desfile da Manzan, realizado na SP HAUS, em São Paulo. O evento celebrou os dez anos da grife da estilista Letícia Manzan, numa parceria com a marca de luxo Swarovski.



"O desfile vai começar, o coração está acelerado, a mão já está suando, a boca está seca, mas eu estou feliz pra caramba", contou a apresentadora nos stories, vestindo uma peça feita 100% de cristais Swarovski bordados à mão. Muitos colares, brincos, pulseiras e anéis também faziam parte do visual.

O encontro da modelo com a estilista da marca foi registrado e compartilhado nas redes sociais. "Criadora e criatura", escreveu Ana. Elas também utilizaram os stories para demonstrar o carinho uma pela outra. "Maravilhosa! Estou muito feliz por estar aqui com você", disse a apresentadora do "Hoje Em Dia", da TV Record. Letícia também celebrou o momento: "Que felicidade ter você comigo", declarou.

Antes do desfile começar, Hickmann mostrou os bastidores e o seu ensaio na passarela. "Sempre fico ansiosa", relevou.