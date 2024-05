Zé Felipe e Leonardo - Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2024 13:41

Rio - Após Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, revelar em um programa de TV que teve a sua primeira sexual aos 12 anos de idade, as redes sociais se agitaram criticando o cantor. O marido de Virginia Fonseca não deu muitos detalhes sobre o ocorrido, apenas mencionou que foi "levado" à situação.

“O pai leva o filho de 12 anos para ter uma relação sexual com uma garota de programa, mas a Madonna que é devassa? Esse é o perfil da família tradicional, querem os prazeres só pra eles, morre de inveja de quem tem coragem de ser quem é", escreveu uma internauta.É importante ressaltar que, legalmente, ter relações sexuais antes dos 14 anos de idade é considerado crime de estupro de vulnerável, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pois entende-se que o menor de idade não é capaz de consentir nessas idades.Atualmente, Zé Felipe está casado com Virginia Fonseca, com quem tem dois filhos e aguarda o terceiro. O casal está ansioso pela chegada do primeiro menino, que será chamado de José Leonardo.