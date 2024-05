Mel Maia e o namorado - Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2024 09:36

Rio - A atriz Mel Maia, de 20 anos, compartilhou nas redes sociais algumas informações sobre o relacionamento com o namorado, o surfista português João Maria, de 19 anos. Ela revelou que estão morando juntos durante a temporada dele no Brasil, que já dura três meses.

"Ele está tipo morando comigo. Sabe quando você passa muito tempo com uma pessoa e, geralmente, vocês começam a brigar e ficam enjoados um do outro? É o que não acontece com a gente. Por mim, ele ficava aqui pro resto da vida, mas ele tem família [em Portugal]", explicou Mel.Além disso, Mel compartilhou mais detalhes sobre seu companheiro, com quem assumiu o namoro em janeiro. "Ele surfa e já ganhou vários campeonatos de surfe. Ele fala três línguas fluentemente: português, inglês e espanhol. Ele toca violino desde os 2 anos de idade. Incrível!", elogiou a atriz "Ele tem uma irmã chamada Carlota, que é muito legal! Ela é muito legal. Parece que sou eu, só que um pouco mais nova e portuguesa. Ela é muito maneira. Mas não cheguem muito perto que eu sou ciumenta", brincou Mel. A atriz está aproveitando suas férias após o término da novela "Vai na Fé".