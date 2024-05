Monique Evans e Cacá Werneck - Reprodução/Instagram

Publicado 15/05/2024 16:54



Rio - Monique Evans vai oficializar a união nesta quinta-feira (16) com a DJ Cacá Werneck e debafou no Instagram sobre as preocupações que tem tido na véspera do grande dia.

"Mega preocupada, um monte de coisa acontecendo e eu tenho milhões de coisas pra fazer. Mas eu venho aqui pra falar o seguinte, a Anitta que está certa, né, quando ela convida, ela avisa, né, pras pessoas, que ela tá convidando aquela pessoa que o convidado não pode convidar. Porque gente, uma lista que você faz de 200 pessoas, vão virar 400 pessoas, então não dá, gente", iniciou."Eu convidei as pessoas importantes na minha vida, mas eu não posso deixar que a pessoa convide outra pessoa. Então eu espero que as pessoas entendam isso. Gente, casamento é uma coisa muito louca. Pira qualquer um. Porque você fica nervosa por causa do casamento, pelo que ele representa. E ao mesmo tempo a festa, que por mais que eu tenha a melhor cerimonialista, as pessoas não param de me perguntar coisas e o vinho ainda não chegou e é muita confusão... Só queria avisar para as pessoas que queriam levar convidados que infelizmente a lista já ultrapassou o limite e que convidei aquela pessoa", concluiu.O casamento de Monique e Cacá acontecerá numa casa de festas na Ilha de Guaratiba, Zona Oeste. A noiva usará um vestido feito pela estilista Michele X, madrinha do casamento, que também fez a roupa de Cacá."Falta só um dia, está mais perto do que nunca. O coração batendo a mil, a ansiedade a mil. Só coisas positivas, coisas boas. Deus me deu o grande presente de ter no nosso casamento a presença da minha avó de 90 anos e a presença da mãe da Monique, que também já está com 89 anos e nosso maior presente vai ser ter as duas ali naquele momento tão especial. Gostaria de começar o meu dia de hoje agradecendo a todos vocês.", disse a DJ nos Stories do Instagram nesta quarta-feira (15).