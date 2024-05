Ferimentos no corpo da menina após o ataque - Reprodução/TV Globo

Publicado 15/05/2024 10:32 | Atualizado 15/05/2024 11:37

Rio - Uma menina de 7 anos ficou ferida após ser atacada por um cachorro da raça pitbull, no domingo (12), em Santa Teresa, na Região Central. O animal era conduzido pelo tutor e estava sem focinheira. A menina precisou ser internada.

A menina passeava com a mãe, quando estavam chegando na Rua Áurea, o cão se soltou e atacou a criança, que caiu no chão.Após o ataque, a mãe da vítima e outros moradores da região se revoltaram com o tutor, que teria saído do local e retornado com uma faca.A menina foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a criança teve alta hospitalar nesta terça-feira (14).Agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) estavam fazendo patrulhamento quando foram acionados para a ocorrência.O homem foi detido e conduzido para a 7ª DP (Santa Teresa), onde foi assinado um termo circunstanciado por lesão corporal culposa, omissão de cautela na guarda ou condução de animais e porte de arma. A faca foi apreendida. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).