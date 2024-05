Mulher ganhou prêmio recorde na Loteria Educacional da Carolina do Norte - Reprodução

Publicado 15/05/2024 14:54

O que era para ser uma brincadeira apenas se transformou em um prêmio recorde de loteria. Cynthia Harris, moradora da cidade de Cary, no estado americano da Carolina do Norte, ganhou exatos 736.874,00 dólares (mais de R$ 3,7 milhões) quando apostou em um jogo online por acidente.

Cynthia disse aos funcionários da Loteria Educacional da Carolina do Norte que não percebeu que havia feito uma aposta de apenas 2 dólares no Bison Bonanza, um jogo digital instantâneo disponível no site e no aplicativo da loteria.



"Pensei que estava jogando no modo demonstração. Não sabia que era para valer", disse a sortuda.



A Loteria Educacional da Carolina do Norte informou que o prêmio de Cynthia foi o maior ganho em qualquer jogo digital desde que a modalidade foi lançada em novembro do ano passado.



"Eu sou uma pessoa abençoada", afirmou Cynthia, que pretende usar a bolada para cuidar da mãe idosa.