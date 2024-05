Prefeitura de Porto Alegre suspendeu o trabalho de resgate nas áreas alagadas - AFP

Publicado 15/05/2024 11:04 | Atualizado 15/05/2024 12:06

A Casa Branca informa em comunicado que o Assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, conversou nesta terça-feira, 14, ao telefone com Celso Amorim, assessor da Presidência brasileira, e enviou as condolências em nome do presidente Joe Biden aos afetados pelos "devastadores enchentes e deslizamentos" ocorridos no Rio Grande do Sul.

Sullivan "reiterou o apoio continuado dos Estados Unidos e o compromisso a trabalhar junto com o Brasil para prover a assistência necessária", diz a nota.



As duas autoridades discutiram o progresso para aprofundar a relação bilateral e lidar com desafios globais e regionais, segundo o comunicado.

A pauta incluiu esforços para aumentar a ajuda humanitária à Faixa de Gaza e assegurar um cessar-fogo e a libertação de reféns, inclusive americanos e brasileiros, bem como a guerra na Ucrânia e "o processo eleitoral na Venezuela", diz o texto.

Até o momento, as inundações no estado gaúcho já deixaram cerca de 149 mortos , pelo menos 806 feridos e 108 desaparecidos, segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil na manhã desta quarta-feira, 15.

O boletim aponta que mais de 76,5 mil vítimas das enchentes já foram resgatadas e mais de 11,4 mil animais foram salvos, na grande operação que conta mais de 27,6 mil pessoas, mais de 4 mil viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.

Cerca de 538,2 mil pessoas estão desalojadas e mais de 76,5 mil estão em abrigos públicos, com necessidades de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 449 cidades foram afetadas e mais de 2 milhões de pessoas sofrem com as inundações.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.

*Com informações do Estadão Conteúdo