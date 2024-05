Indianara Aparecida de Moura foi morta em 2018 - Reprodução / Redes sociais

Publicado 15/05/2024 11:12 | Atualizado 15/05/2024 11:44

Um homem que estava preso desde 2019 por assassinar sua companheira foi baleado durante saída temporária da cadeia pelo pai e irmão da vítima em Anchieta, Oeste de Santa Catarina, na noite da última segunda-feira (13). Segundo a Polícia Civil do estado, o padrasto do ferido acabou morto a tiros durante o ataque. Os dois suspeitos foram encontrados em casa, na cidade de Campo Erê, a cerca de 33 km do ocorrido.

No mesmo município, a Polícia Militar localizou uma terceira pessoa que teria envolvimento com o crime escondida em um caminhão. Os três foram levados à delegacia e presos em flagrante por tentativa de homicídio e homicídio consumado.

Segundo o delegado Cleverson Luis Müller, à frente da investigação, o homem baleado foi internado em um hospital da região. A principal linha de investigação indica que os crimes foram motivados por vingança, já que os investigados são familiares de Indianara Aparecida de Moura, morta a facadas em 2018 na cidade de Xanxerê. O então companheiro, que não teve a identidade divulgada, recebeu a condenação um ano depois.

Procurada, a Polícia Civil de Santa Catarina não informou os nomes do pai e do irmão de Indianara.