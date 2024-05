Sete pessoas são resgatadas no telhado de prédio por aeronave do Cavex no RS - Divulgação/Cavex

Sete pessoas são resgatadas no telhado de prédio por aeronave do Cavex no RSDivulgação/Cavex

Publicado 15/05/2024 10:04

Uma equipe do Exército resgatou sete pessoas do telhado de um prédio em Canoas, no Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira, 14. O vídeo da operação foi divulgado nas redes sociais da corporação. Até o momento, as inundações no estado gaúcho já deixaram cerca de 149 mortos , pelo menos 806 feridos e 108 desaparecidos.

Segundo os militares do Comando de Aviação do Exército (Cavex), de Taubaté (SP), as sete pessoas — sendo cinco da mesma família — estavam no prédio desde o início das enchentes. Eles haviam estocado comida, água e produtos básicos.

"(...) Ao perceberem que a água estava subindo mais, pediram socorro para deixar o local", diz a publicação.



A aeronave Cougar com equipes de busca e salvamento da Aviação do Exército foram acionadas e realizaram o resgate de todos com o auxílio de um guincho.





O grupo foi encaminhado para a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, onde atualmente funciona um abrigo.

O balanço do governo do Rio Grande do Sul aponta que mais de 76,5 mil vítimas das enchentes já foram resgatadas e mais de 11,4 mil animais foram salvos, na grande operação que conta mais de 27,6 mil pessoas, mais de 4 mil viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.

Cerca de 538,2 mil pessoas estão desalojadas e mais de 76,5 mil estão em abrigos públicos, com necessidades de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 446 cidades foram afetadas e mais de 2 milhões de pessoas sofrem com as inundações.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.