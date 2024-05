Momento em que suposto ladrão é perseguido em meio a enchente em São Leopoldo, no RS - Reprodução

Publicado 15/05/2024 10:26

Um homem foi filmado sendo perseguido por outras pessoas após ser acusado de invadir as casas para furtar objetos em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, na terça-feira (14). A região foi diretamente afetada pelas enchentes que tomaram conta do estado e causaram quase 150 mortes até o momento.

Nas imagens é possível ver o suposto ladrão fugindo, enquanto um outro homem corre atrás com um pedaço de madeira em mãos. Apesar do avanço, ele não acerta nenhum dos golpes e o suspeito consegue fugir pulando uma cerca e indo em direção a um grupo de imóveis alagados. Toda cena foi gravada com os envolvidos precisando se mover com a água até a cintura.

Em nota, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul informou que há uma operação policial, em conjunto com a Polícia Civil e Força Nacional, para coibir crimes patrimoniais e manter a segurança dos abrigos estabelecidos para flagelados pelas enchentes nas cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo.



Segundo a PM, também foram realizados patrulhamento embarcado na zona norte de São Leopoldo, Bairro Campina, e rondas da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) em abrigos no bairro Canudos e na Fenac, locais ainda inundados pelas enchentes.

Nesta quarta-feira (15), a Defesa Civil informou que houve um aumento de 4,80 metros no Rio dos Sinos e pediu para que os moradores de São Leopoldo não tentem retornar as casas e apartamentos. De acordo com a prefeitura da cidade, que decretou estado de calamidade pública em 4 de maio, mais de 180 mil moradores foram afetados diretamente, com pelo menos 100 mil buscando refúgio em casa de parentes e 12 mil desabrigados.