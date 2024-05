Briga aconteceu em outubro de 2023 na Mooca, Zona Leste de São Paulo - Reprodução

Publicado 15/05/2024 15:32 | Atualizado 15/05/2024 15:35

Rio - Um vídeo antigo mostrando dois homens brigando na frente de um prédio voltou a viralizar nas redes sociais, nesta terça-feira (14). Internautas publicaram que o caso envolveu dois seguranças do Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio, mas, na verdade, a confusão aconteceu no ano passado, em São Paulo.

A gravação mostra dois homens trocando socos em uma calçada. Um dos envolvidos consegue derrubar o segundo e segue o agredindo. Uma pessoa tenta apartar a confusão, mas sem sucesso.

É Fake! Vídeo de homens brigando não aconteceu em shopping do Rio, mas em São Paulo.#ODia



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/ljKGMmpSIn — Jornal O Dia (@jornalodia) May 15, 2024

Páginas começaram a divulgar o vídeo dizendo que o fato aconteceu entre dois vigilantes do Nova América e que a briga teria ocorrido porque um dos homens chegou atrasado para render o outro.

A reportagem procurou o shopping e foi informada que a confusão não ocorreu nas dependências do local.

Um estande que aparece no vídeo mostra que a briga aconteceu na Avenida Paes de Barros, na Mooca, na Zona Leste da cidade de São Paulo. O caso ocorreu em outubro de 2023, na frente de um condomínio. Na época, a confusão também viralizou e pessoas começaram a dizer que um dos envolvidos era o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o que foi negado pelo órgão.

A briga teria acontecido porque um entregador por aplicativo parou sua moto em um lugar indevido e foi alertado pelo segurança do condomínio para remover o veículo. O homem não teria aceitado e isso gerou toda a confusão.