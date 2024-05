Mocassim 1906L da New Balance - Reprodução / New Balance

Publicado 15/05/2024 16:00

O modelo de “tênis mocassim” da New Balance, conhecido como 1906L, tem sido o centro das atenções nas redes sociais nos últimos dias, e não exatamente pelos motivos convencionais. Apresentado durante o Paris Fashion Week, como parte da temporada de Outono/Inverno 2024, esse calçado híbrido tem gerado controvérsias e debates acalorados entre os internautas.

A colaboração entre a New Balance e o designer Junya Watanabe resultou em uma criação que mescla elementos tradicionais de tênis da marca com características de mocassim, criando uma peça que alguns têm chamado de "sapato feio do momento”. Entretanto, esse design inusitado que une esporte, conforto e um toque de luxo tem despertado curiosidade e até mesmo perplexidade entre os aficionados por moda.

Apesar de ainda não estar disponível para venda, o mocassim 1906L da New Balance promete ser lançado em breve, alimentando a expectativa dos consumidores ávidos por novidades. Enquanto isso, outros modelos de tênis da marca continuam atraindo a atenção dos consumidores, especialmente aqueles que buscam por ofertas atrativas.

