Fatiador Mandoline 6 em 1 - Reprodução / Amazon

Publicado 13/05/2024 16:00

Com seis lâminas intercambiáveis, esse fatiador vem se destacando nas redes sociais pela versatilidade que oferece, tendo uma ampla gama de opções para cortes precisos e rápidos em diversos alimentos. Seja para fatiar, ralar ou cortar em diferentes espessuras, o utensílio se adapta às necessidades culinárias mais exigentes, permitindo a preparação de pratos com texturas e apresentações variadas.

E além da sua multifuncionalidade, o fatiador Mandoline 6 em 1 coloca a segurança em primeiro lugar, já que é equipado com um sistema de proteção para as mãos. O utensílio ainda garante que os cortes sejam realizados de forma segura, minimizando o risco de acidentes durante o manuseio. E sua base antiderrapante oferece estabilidade adicional, proporcionando uma experiência culinária tranquila e confortável.

Para os que prezam pela praticidade também na limpeza, vale ressaltar que as lâminas removíveis dofacilitam a higienização, assim como a estrutura desmontável do recipiente coletor. E como uma vantagem adicional, o produto está com uma promoção especial na Amazon, com um desconto de 24% e saindo por apenas R$36,50 . As compras feitas pelas próximas horas garantem ainda a entrega rápida para algumas regiões.