Robô aspirador smart da Positivo compatível com a AlexaReprodução / Amazon

Publicado 10/05/2024 16:00

Uma oferta imperdível está agitando o mercado de tecnologia doméstica: o smart robô aspirador wi-fi Positivo Casa Inteligente , conhecido por sua eficiência e praticidade, está com um desconto incrível de 38% na Amazon. Esse modelo revolucionário compatível com a Alexa não apenas aspira, mas também varre e passa pano, oferecendo uma solução completa para manter a casa impecável. Possui capacidade para 600ml de poeira, sendo um dos maiores da categoria.

Mas o diferencial desseé mesmo a sua compatibilidade com a Alexa , atendendo a comandos de voz e adicionando uma camada extra de conveniência à rotina de limpeza. Com a assistência virtual dá para programar e controlar os horários de limpeza de qualquer lugar - através do aplicativo da Positivo Casa Inteligente - ou simplesmente usar a voz.