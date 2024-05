Echo Pop é smart speaker com Alexa - Reprodução / Amazon

Publicado 04/05/2024 09:00

Com o Dia das Mães se aproximando, uma pergunta comum surge no consciente de muitos filhos: com o que presentear aquela que sempre cuidou de nós com tanto carinho? Neste ano, entre as opções tradicionais de flores, chocolates e perfumes, uma alternativa moderna e prática ganha destaque: o Echo Pop com Alexa da Amazon

Esse smart speaker compacto não apenas oferece um som de qualidade, mas também se destaca por sua versatilidade e praticidade. Com a Alexa integrada - assistente de voz da Amazon - é possível controlar o dispositivo apenas com a voz.

Para as mães amantes de músicas, por exemplo, dá para pedir o som favorito. Basta solicitar que a Alexa toque músicas e podcasts preferidos em diversas plataformas, como Amazon Music, Spotify, Apple Music, entre outras. Ainda é possível conectar o Echo Pop ao celular (via Bluetooth) e desfrutar de qualquer som pela casa.

Mas as funcionalidades do Echo Pop com Alexa vão muito além da reprodução de música. Com ele, é possível tornar a casa mais inteligente, controlando dispositivos compatíveis (como lâmpadas e plugues inteligentes) também através da voz ou do aplicativo para smartphone. Criar rotinas personalizadas para facilitar o dia a dia nunca foi tão fácil - como ligar as luzes ao pôr do sol ou programar o desligamento automático na hora de dormir.

E a praticidade proporcionada pela Alexa não para por aí: com ela, dá para definir timers, obter a previsão do tempo, ler as últimas notícias, fazer compras, realizar chamadas, obter respostas para qualquer pergunta e muito mais. São milhares de Skills disponíveis, fazendo com que a assistente esteja sempre pronta para ajudar a otimizar o tempo.

"Muito charmosa, pequena, volume ótimo. Perfeita para todos os momentos!", escreveu Nelma Costa, ao avaliar o produto com 5 estrelas na plataforma de compras da Amazon.