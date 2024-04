Ar-condicionado split 9000 BTUs Eos Master Confort - Reprodução / Amazon

Publicado 28/04/2024 11:00

Conforto, praticidade e economia: o ar-condicionado Split de 9.000 BTUs da Eos Master Confort acaba de entrar em oferta exclusiva na Amazon . O modelo do aparelho se destaca no mercado por consumir menos energia e pelo silêncio operacional.

Projetado para oferecer uma experiência completa de climatização em qualquer ambiente, esse ar-condicionado multifuncional vai além do resfriamento convencional. Com um sistema de ar de longo alcance - impulsionado por uma super lâmina de ar de 80mm de grande angular - garante um fornecimento eficiente de ar em distâncias impressionantes de até 15 metros. Sua tecnologia de ponta assegura ainda uma operação silenciosa, proporcionando uma experiência verdadeiramente agradável.

A facilidade de instalação, juntamente com 10 anos de garantia no compressor, tornam o ar-condicionado EOS Master Comfort uma escolha ainda mais atraente. Suas funções vão desde resfriar, ventilar até desumidificar. Já características como “Função Sleep”, “Função Timer” e tecnologias antimofo com serpentina tornam o aparelho com um dos melhores custos-benefícios do mercado.