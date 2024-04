Kit 2 livros de finanças "Do Mil Ao Milhão" + "Me Poupe!" - Reprodução / Amazon

Publicado 24/04/2024 20:30

Se você é o tipo de pessoa que deseja tomar as rédeas de suas finanças, mas não sabe por onde começar, o livro " Investimento Para Leigos ", por Lilian Massena Gallagher, é ideal. Esse livro, em oferta por R$63,69 ( com 25% de desconto ), oferece em linguagem simples e interativa, com tudo o que é preciso saber para se tornar um investidor de sucesso. Na obra você encontrará as informações necessárias para atingir suas metas, investindo de acordo com seus objetivos e necessidades.Outra opção é o kit com dois livros imperdíveis por R$86,21 . O primeiro livro, " Me Poupe! ", escrito por Nathalia Arcuri, é uma excelente fonte de conhecimento financeiro. Nathalia Arcuri, criadora do Me Poupe! - maior canal de finanças do mundo no YouTube - oferece dicas sobre como economizar no dia a dia, enfrentar crises econômicas com tranquilidade, poupar mesmo ganhando pouco, além de orientações sobre os melhores (e os piores) investimentos.Na obra, Nathalia compartilha sua experiência pessoal, contando como ela mesma alcançou a independência financeira, e como você também pode. Já o segundo livro do kit, " Do Mil ao Milhão ", escrito por Thiago Nigro, é uma obra indispensável e com a experiência do autor para quem deseja entender como sair do zero até o seu primeiro milhão.Por fim, temos " Orçamento Sem Falhas " por Nath Finanças, em oferta por R$25 - com 28% de desconto . Nathália Rodrigues, conhecida como Nath Finanças, é outra voz de destaque sobre a forma como usamos o dinheiro. Com humor e um conteúdo acessível, a administradora e orientadora financeira virou um fenômeno na internet ao trazer dicas simples e valiosas que ajudam milhares de pessoas a saírem do vermelho e se organizarem financeiramente.Em " Orçamento Sem Falhas ", ela aborda as principais questões que assolam o nosso bolso para ajudar de uma vez por todas quem se enrolou nas dívidas ou só vive para pagar boleto. O livro ainda conta com um projeto gráfico moderno e colorido, repleto de ferramentas práticas para ajudar o leitor, como tabelas, listas e glossário.Vale ressaltar que, para todas essas obras, há ainda a opção de entrega gratuita garantida. E para conferir mais ofertas emsobre investimentos, basta clicar aqui