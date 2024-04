Artigos de mercado estão em promoção na Amazon - Reprodução / Freepik

Artigos de mercado estão em promoção na AmazonReprodução / Freepik

Publicado 23/04/2024 16:00

Nos últimos anos, as compras online se tornaram uma tendência crescente, impulsionada pela comodidade e pela busca por ofertas vantajosas. Com a Amazon, essa tendência se estende ao mercado, permitindo aos consumidores adquirir produtos essenciais sem sair de casa e ainda economizar.

E a seleção de ofertas de mercado em destaque neste momento oferece desde itens básicos do dia a dia até opções mais específicas, tudo com a garantia de entrega rápida e gratuita. Confira abaixo:

Entre as ofertas disponíveis, destaca-se o " ketchup Heinz tradicional ". Com a mesma fórmula que agrada o consumidor, esse produto é feito com seis ingredientes naturais e apresenta uma embalagem maleável, facilitando o manuseio na cozinha. O preço promocional de R$17,81 torna a oferta ainda mais atrativa, permitindo que os clientes economizem enquanto desfrutam de um produto de qualidade.

Outra oferta imperdível é a do " pack com 12 unidades de 23g de Whey Zero Lactose ", da Piracanjuba. Com um desconto de 39% , o produto está disponível por apenas R$76,01. A linha de bebidas Piracanjuba Whey, por sua vez, possui alto teor de proteínas, sendo desenvolvida para aqueles que se mantêm ativos. É prática e contém aminoácidos essenciais, além de nutrientes como fibras, cálcio e vitamina D.