Equipamentos para estúdio de fotografia estão em oferta na Amazon - Reprodução / Freepik

Equipamentos para estúdio de fotografia estão em oferta na AmazonReprodução / Freepik

Publicado 18/04/2024 16:00

Se você está pensando em renovar o seu estúdio fotográfico ou simplesmente dar um upgrade na sua coleção de equipamentos, a Amazon está com promoções imperdíveis em câmeras fotográficas profissionais e acessórios - mas por tempo limitado.

Entre as ofertas emdisponíveis, destaca-se a " Canon EOS Rebel T100 ", disponível por R$3.199. Esse aparelho é ideal para quem busca qualidade superior em suas imagens, oferecendo um sensor de imagem CMOS de 18 megapixels e um processador de imagem DIGIC 4+ para fotos e vídeos ricos em detalhes - mesmo em ambientes com pouca luz. E com Wi-Fi e NFC integrados, compartilhar fotos nas redes sociais nunca foi tão fácil.

Outra opção mais robusta é a " Sony A7 III com lente intercambiável sem espelho ", em oferta por R$13.699. Com um sensor avançado de imagem de quadro completo de 24,2Mp e capacidade de gravação de filme 4K HDR, essa câmera proporciona momentos decisivos de captura contínua e operabilidade confiável para fotos confiantes.

E se a necessidade for por iluminação profissional, o " kit com 2 softboxs com tripés de 2M " está em oferta por R$399,99. Com alta qualidade, esses equipamentos foram projetados para fornecer iluminação suave e uniforme, sendo perfeitos para qualquer produção visual.