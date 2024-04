Chinelo Havaianas + Farm com estampas de frutas - Reprodução / Amazon

Publicado 12/04/2024 16:00

A parceria entre Farm e Havaianas resultou em mais uma coleção, desta vez transbordando brasilidade em cada detalhe. Os modelos de chinelos Havaianas + Farm, agora estampados com flores, frutas, plantas e animais, são o resultado de uma união que encanta.

E a combinação das estampas vibrantes da Farm com o tradicional shape dos chinelos Havaianas cria uma opção versátil para diversas ocasiões, perfeita para os dias ensolarados - seja à beira-mar ou em passeios urbanos. Essa colaboração tão esperada também se adequa a uma ampla gama de looks, desde bodies até saias longas, permitindo também combinações criativas com diversos acessórios.