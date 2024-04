Forno elétrico Easy Reach Hamilton Beach com 12L de capacidade - Reprodução / Amazon

Publicado 07/04/2024 11:00

E uma característica que se destaca nesse forno elétrico é a porta giratória e removível, que não só facilita a visibilidade e o acesso aos alimentos, mas também simplifica a limpeza - além de liberar espaço na frente do balcão.

Com funções para assar, grelhar e tostar, o forno elétrico Easy Reach se adapta às necessidades de diferentes receitas e paladares. Seu timer de 30 minutos com desligamento automático e campainha de aviso garantem ainda que todos os pratos fiquem perfeitamente preparados, sem riscos de queimar. Conta também com duas posições de altura para a grelha, permitindo um cozimento uniforme em todos os tipos de alimentos.