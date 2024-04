Smartphones com maiores baterias prometem melhores desempenhos e autonomias - Reprodução / Freepik

Publicado 02/04/2024 16:00

A busca por smartphones com baterias de longa duração é um critério cada vez mais comum entre os consumidores na hora de trocar de aparelho. E no vasto cenário de opções no mercado, alguns modelos se destacam por prometem manter-se energizados por períodos prolongados, oferecendo liberdade para uso contínuo sem a constante necessidade de recarga.

smartphones que prometem mais de um dia de autonomia. Confira abaixo: Nesta reportagem, o O Dia Mais selecionou quatro desses principais modelos deque prometem mais de um dia de autonomia. Confira abaixo:

Dentre os principais destaques está o Xiaomi POCO X5 Pro , com uma impressionante bateria de 5.000mAh. Esse dispositivo não apenas promete um dia e meio longe do carregador, mas também oferece recursos adicionais, como o carregamento turbo de 67W - o que permite uma recarga completa em tempo recorde. Equipado com um processador Snapdragon 778G e memória RAM expansível, o POCO X5 Pro entrega um desempenho ágil e eficiente, contribuindo para a durabilidade da bateria. Está disponível por R$2.780.

Outra opção a considerar é o Samsung Galaxy A03 Core , um smartphone acessível que não compromete a duração da bateria. Com uma capacidade de até 28 horas e 51 minutos de uso contínuo, esse dispositivo oferece uma experiência confiável para usuários com um orçamento mais limitado. Está disponível por R$789.

Já para aqueles que buscam o que há de mais avançado, o Samsung Galaxy S23 Ultra é uma escolha que não decepciona. Com uma bateria de 5.000mAh e um conjunto de recursos otimizados para prolongar a vida útil da carga, esse smartphone garante até 25 horas de uso da internet e incríveis 99 horas de reprodução de áudio. E seu display de 120Hz não apenas proporciona uma experiência visual imersiva, mas também contribui para a eficiência energética do dispositivo. Está disponível por R$5.799.

E não podemos esquecer do Nokia C30 , que se destaca pela sua durabilidade impressionante da bateria, oferecendo até 29 horas e 16 minutos de uso contínuo. Com uma configuração sólida e um preço acessível, esse smartphone é uma excelente opção para quem valoriza a autonomia. Disponível por R$798,90.

Para tornar a escolha ainda mais fácil, todas as opções de smartphones mencionadas nesta reportagem oferecem entrega gratuita e opções de parcelamento em todos os cartões - na compra feita pela Amazon. Isso garante uma experiência de compra conveniente e acessível para os mais variados públicos.