Aspirador robô Agratto - Reprodução / Amazon

Aspirador robô Agratto Reprodução / Amazon

Publicado 31/03/2024 11:00

No mercado competitivo de aspiradores robôs, o modelo da Agratto vem despertando a curiosidade de alguns consumidores por oferecer funcionalidades interessantes a um preço muito acessível - no comparativo com os concorrentes. Saindo por apenas R$150 na Amazon , é natural que surja a pergunta: será que vale a pena investir nesse produto?

Em primeiro lugar, é importante destacar as especificações que acompanham esse aspirador robô. Com uma capacidade de sucção de até 1800PA, ele promete não decepcionar na remoção de pequenas sujeiras e poeiras. Sua versatilidade, como o aspirador 3 em 1, ainda é capaz de aspirar, varrer e limpar, o que o torna uma opção conveniente para a manutenção da limpeza doméstica.

O modo de limpeza “Zig Zag”, por sua vez, é outra característica interessante, permitindo que o aspirador se mova aleatoriamente pelo ambiente para garantir uma limpeza abrangente. Sua construção super slim, com apenas 7,3cm de altura, facilita a limpeza em locais de difícil acesso - como embaixo de móveis.

Já quanto à bateria, a Agratto promete uma autonomia de até 90 minutos de limpeza contínua. Na página de avaliações do produto na Amazon, porém, alguns usuários relataram que o aparelho descarrega antes do tempo prometido.

Mas além das características básicas, o produto apresenta outras funcionalidades que também devem ser levadas em conta, como o baixo nível de ruído, captura de pelos de animais de estimação e um contentor destacável para facilitar o esvaziamento do reservatório. A escova rotativa de autolimpeza e o filtro lavável contribuem ainda para uma manutenção mais simples e econômica do aparelho.

Agora, voltando à pergunta inicial: vale a pena investir no aspirador robô da Agratto ? Considerando seu preço altamente competitivo em relação aos concorrentes do mercado e as funcionalidades oferecidas, a resposta é sim. O custo-benefício é definitivamente favorável, especialmente para quem busca uma solução eficiente de limpeza sem gastar uma fortuna.