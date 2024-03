Ovos de Páscoa e bombons tiveram alta de preços inferior à registrada em 2023 - Reprodução / Freepik

Publicado 25/03/2024 16:00

Com a Páscoa se aproximando, os amantes de chocolate já podem começar a comemorar! Isso porque as ofertas exclusivas em ovos de Páscoa e bombons na Amazon estão deixando os consumidores animados para garantir os seus doces preferidos a preços especiais.



Dentre as ofertas de Páscoa que são imperdíveis, destaca-se a do Páscoa, desembrulhando o papel brilhante para revelar um chocolate que tem uma explosão de sabor a cada mordida. Sua textura cremosa e intensa cativam até os paladares mais exigentes. Dentre as ofertas de Páscoa que são imperdíveis, destaca-se a do ovo de Páscoa Lacta Diamante Negro de 176g , agora disponível por R$47,90 - com um desconto de 24% na Amazon. E esse ovo é como descobrir um tesouro escondido no meio da, desembrulhando o papel brilhante para revelar um chocolate que tem uma explosão de sabor a cada mordida. Sua textura cremosa e intensa cativam até os paladares mais exigentes.



Para os fãs do chocolate branco, o Para os fãs do chocolate branco, o ovo de Páscoa Lacta Laka de 175g está com um desconto de 34% , saindo por apenas R$41,99. E ao abrir a embalagem, o consumidor vai se deparar com um ovo envolto por chocolate branco cremoso, que se derrete na boca em uma sinfonia de doçura. Cada pedaço é um momento singular, garantindo uma Páscoa repleta de puro sabor e prazer.



Mas as ofertas não param por aí: o Mas as ofertas não param por aí: o pacote de 1kg de bombons Sonho de Valsa está com 16% de desconto , custando apenas R$47. Cada bombom desse pacote é uma obra-prima de chocolate, com um recheio cremoso de amendoim e castanha de caju envolto em uma camada crocante de wafer. Talvez um dos sabores mais populares do país.



E para quem não dispensa a variedade de opções, a E para quem não dispensa a variedade de opções, a caixa de chocolates Nestlé Especialidades está disponível por apenas R$12,73, reunindo os maiores sucessos da marca em um único lugar, desde o delicioso Prestígio até o crocante Negresco - para satisfazer todos os gostos.