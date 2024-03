Panela da linha Mônaco da Tramontina - Reprodução / Amazon

Panela da linha Mônaco da TramontinaReprodução / Amazon

Publicado 18/03/2024 16:00

À procura de panelas de qualidade para a sua cozinha? A Semana do Consumidor na Amazon está chegando ao fim nesta segunda-feira (18), mas as ofertas em panelas continuam irresistíveis!

Tramontina, tendo até 40% de desconto nas compras feitas pelas próximas horas. Confira abaixo: Por isso, O Dia Mais preparou uma curadoria especial de ofertas imperdíveis em panelas da marca, tendo até 40% de desconto nas compras feitas pelas próximas horas. Confira abaixo:

Entre as ofertas que merecem destaque, a panela de pressão Vancouver Tramontina de 4,5L está disponível por R$197,99. Reconhecida pela sua robustez e segurança, as panelas Vancouver suportam qualquer pressão na cozinha, garantindo um cozimento seguro e eficiente. Com três válvulas de segurança e acabamentos em alumínio satinado interno - além de externo siliconado - proporcionam praticidade e durabilidade.

Outra oferta imperdível é o jogo de panelas Tramontina Turim com 7 peças , agora com 22% de desconto, disponível por R$309,99. Esse jogo é essencial para quem busca qualidade e praticidade na cozinha, pois suas peças possuem revestimento antiaderente Starflon Max, garantindo que os alimentos não grudem e facilitando a limpeza. Com tampas de vidro temperado, cabos antitérmicos e compatibilidade com diversos tipos de fogão - incluindo indução - esse jogo entrega versatilidade e eficiência.

Mas se você deseja um conjunto completo, o jogo de panelas Mônaco Tramontina com 5 peças é uma excelente opção, agora com 40% de desconto , saindo por R$776,38. Com design elegante e eficiência comprovada pelo revestimento antiaderente Starflon T3, esse conjunto proporciona um cozimento uniforme e economia de energia. Suas alças em aço inox e silicone garantem conforto e segurança no manuseio, enquanto a compatibilidade com diferentes tipos de fogão e a possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças trazem ainda mais praticidade no dia a dia.