Airfryer Britânia de 4LReprodução / Amazon

Publicado 14/03/2024 16:00

A Semana do Consumidor já começou e traz consigo uma série de ofertas tentadoras, especialmente para aqueles que buscam equipar sua cozinha com aparelhos modernos e eficientes.

Semana do Consumidor na Amazon, está o E dentre os destaques da, está o micro-ondas Philco de 20L, atualmente com um desconto imperdível de R$82 , saindo por R$466. Esse modelo, além de contar com uma generosa capacidade, apresenta um design elegante com porta, laterais e puxador brancos. E a praticidade é uma marca registrada nesse eletrodoméstico, com teclas de acesso rápido para funções como “Menu FIT”, “Manter Aquecido”, “Descongelar” e “Menu Especial”, entre outras.

Outra oferta atrativa é a da airfryer Britânia de 4L, disponível com um desconto de R$102 , por apenas R$334. Esse modelo de airfryer revoluciona a forma como preparamos alimentos, utilizando circulação de ar quente em 360° para garantir uma culinária mais saudável e saborosa. Com capacidade para 3,5 litros no cesto e 4 litros na cuba, é possível preparar uma variedade de pratos de forma rápida e eficiente. Seu design inteligente inclui ainda um seletor de temperatura ajustável, timer de 60 minutos e cesto removível com revestimento antiaderente para facilitar a limpeza.

Já para os amantes de café, a c afeteira Britânia de 600ml (15 xícaras) é uma excelente escolha, especialmente com o desconto de 26% , disponível por R$103,90. Com capacidade para preparar até 15 cafezinhos de uma só vez, possui sistema corta-pingo - que permite que a jarra seja retirada durante o preparo, mantendo o café quente e saboroso. Conta também com um filtro permanente e jarra de vidro resistente, facilitando o processo de preparo e limpeza.