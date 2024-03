Produtos de limpeza seguem em promoção na Amazon - Reprodução / Pexels

Publicado 07/03/2024 16:00



Os cuidados com a limpeza e higiene do lar são aspectos fundamentais para garantir um ambiente saudável e confortável para toda a família. E para ajudar nessa tarefa, o O Dia Mais selecionou os produtos de limpeza mais vendidos da semana na Amazon, com preços imperdíveis e entrega rápida garantida.

produtos de limpeza em destaque, encontra-se o " Entre as ofertas deem destaque, encontra-se o " Veja Gold Original (3 unidades) " por apenas R$16,73. Esse produto, reconhecido por sua eficácia, oferece 2X mais poder de limpeza, garantindo resultados imbatíveis. Sua fórmula é ideal para a limpeza prática do dia a dia, capaz de remover diversos tipos de sujeiras em diferentes superfícies, desde azulejos até metais.

Para uma desinfecção eficaz, a " água Sanitária Suprema (2L) " está disponível por apenas R$4,46. Com um teor ideal de cloro ativo, essa água sanitária possui ação bactericida e alvejante, sendo perfeita não apenas para alvejar roupas brancas, mas também para a limpeza geral da casa.

Agora, se a busca for por uma limpeza profunda e prática do vaso sanitário, o " Pato limpador sanitário (750ml) " é a escolha certa, especialmente com o desconto de 36%, saindo por R$15,99. Com sua fórmula avançada e tecnologia exclusiva, esse limpador remove manchas e desinfeta o vaso, deixando um aroma suave de limpeza.

E para uma limpeza poderosa e duradoura do banheiro, o " Pato gel lavanda (12 discos) " é uma excelente opção, disponível por R$21,99. Com sua tecnologia multifuncional, esse produto proporciona frescor duradouro e eficácia na remoção de sujeiras, garantindo um ambiente impecável.