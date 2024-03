Vinhos já aparecem em oferta para a Semana Santa - Reprodução / Pexels

Publicado 01/03/2024 16:00

Com a proximidade da Semana Santa, os vinhos têm conquistado um lugar de destaque nas escolhas dos consumidores. Seja para acompanhar os tradicionais pratos típicos da época ou simplesmente para desfrutar de momentos de relaxamento, a procura por rótulos variados tem aumentado no varejo online.

E dentre as ofertas dedisponíveis em oferta na Amazon, destacam-se algumas opções imperdíveis. O vinho branco verde Aveleda Casal Garcia de 750ml , por exemplo, está em promoção por R$59,99, com um desconto de 31% . Reconhecido como o vinho verde mais vendido no mundo, o Casal Garcia é conhecido por sua leveza, notas frutadas e ligeira efervescência, tornando-se o companheiro ideal para diversos momentos de descontração.

Outra oferta atrativa é o vinho chileno Casillero Del Diablo Carmenere de 750ml , que está disponível por R$53,90, com 27% de desconto. Produzido no Vale Central do Chile, esse vinho tinto elaborado com uvas Carmenere apresenta um perfil encorpado, tendo notas de ameixas escuras e especiarias, sendo também uma excelente escolha para harmonizar com carnes, massas e queijos.