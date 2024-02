Samsung Galaxy Book2 - Reprodução / Samsung

Publicado 21/02/2024 16:00

Uma oferta imperdível acaba de ficar disponível no mundo da tecnologia: o Samsung Galaxy Book2 está com um desconto de R$690 por tempo limitado na Amazon. Essa oferta especial torna esse notebook mais acessível para um público amplo, oferecendo um dispositivo de alta qualidade por um preço mais atrativo.

Com um processador Intel Core i5-1235U e o Windows 11 Home, o Galaxy Book2 oferece um desempenho rápido e suave para todas as suas necessidades diárias. Sua tela de 15,6 polegadas, com resolução Full HD LED da, proporciona uma experiência de visualização envolvente para assistir filmes, navegar na internet e muito mais.