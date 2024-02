Aperitivo Bitter Campari aparece em oferta de Carnaval na Amazon - Reprodução / Amazon

Aperitivo Bitter Campari aparece em oferta de Carnaval na AmazonReprodução / Amazon

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 11/02/2024 11:00

O Carnaval já começou! E para garantir que seus momentos festivos sejam inesquecíveis, a Amazon preparou ofertas exclusivas em bebidas alcoólicas - com entrega rápida para todo o Brasil.

Se você é fã de um bom whisky, não pode perder a oportunidade de levar para casa nesteo renomado whisky irlandês Jameson (750ml) , o mais vendido na Amazon. Por apenas R$79,90, aproveite um desconto especial de 20%. Criado por John Jameson em 1780, esse whisky mantém a mesma receita e qualidade até os dias de hoje, oferecendo um buquê floral leve, com toques apimentados e notas adocicadas. Sua produção cuidadosa, em tonéis de bourbon e xerez, e a tripla destilação garantem uma suavidade característica incomparável.

Mas se a sua preferência é pela vodka, a Absolut (1L) é uma escolha imbatível . Por R$95,99, você leva para casa uma vodka elaborada a partir de ingredientes naturais, destacando-se pela presença marcante de grãos. Destilada incontáveis vezes, a Absolut mantém a suavidade e leveza, sem adição de açúcar. Sua produção exclusiva na Suécia reforça o conceito de "one source", proporcionando uma experiência única em cada garrafa.

Já para os apreciadores de aperitivos, o Bitter Campari (748ml) está com desconto de 17% , por apenas R$49,90. Esse aperitivo clássico, atemporal e carismático, tem sido o coração de coquetéis icônicos desde 1860. Com uma receita secreta e inalterada ao longo dos anos, o Campari é um ícone italiano que adiciona um toque especial a momentos antes e depois do jantar.