Amigos celebram o feriado com um churrasco Reprodução / Freepik

Publicado 07/02/2024 16:00

O Carnaval se aproxima! E para muitos brasileiros, a celebração do feriado pede um bom churrasco entre amigos e familiares. Se você está pensando em preparar um almoço especial, reunimos ofertas imperdíveis para garantir que seu churrasco seja um verdadeiro sucesso.

E para dar aquele toque especial na carne, o sal grosso com tempero gaúcho da D´Cheff está em oferta por R$10,22. Com 500 gramas de sabor, essa mistura balanceada de sal e especiarias promete transformar seu churrasco em uma verdadeira celebração no ponto certo.

Além disso, a tábua para churrasco Tramontina , com 37% de desconto, está disponível por R$84,14. E para tornar os momentos com a família e amigos ainda mais especiais, o jogo de churrasco Tramontina está em oferta por R$87,20. Com lâminas em aço inox e cabos de madeira natural, esse conjunto de peças para cortes é ideal para servir as melhores carnes de maneira prática e saborosa.