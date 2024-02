Produtos de limpeza para casa estão em oferta na Amazon - Reprodução / Pexels

Publicado 02/02/2024 16:00

Em uma oportunidade imperdível, a Amazon está oferecendo descontos exclusivos em uma seleção de produtos essenciais para cuidados com a casa. Por um curto período, é possível aproveitar ofertas especiais em artigos de limpeza que prometem facilitar e aprimorar a manutenção do lar.

casa impecável. Entre as ofertas, destacamos o Flash Limp Mop Spray , disponível com um desconto de 33%, por apenas R$79,99. Esse mop inovador apresenta um design prático, com reservatório para água ou produtos químicos de sua escolha. Equipado com um sistema de acionamento por alavanca e refil de microfibra lavável em máquina, é uma opção eficiente para manter o piso deimpecável.

Para a lavagem de louça, o Finish Advanced - detergente em pó para lava-louças - está com 20% de desconto, agora por R$52,99 (pacote de 1Kg). Com uma fórmula exclusiva contendo oxigênio ativo e enzimas, promete uma limpeza profunda, dispensando a necessidade de pré-enxágue. Com o medidor incluso, a dosagem correta do detergente lava louças é garantida, proporcionando resultados recomendados pelos principais fabricantes do setor.

Já o Cif Original , conhecido por sua eficácia em mais de 100 superfícies, está em oferta exclusiva por R$13,25. Esse saponáceo cremoso não apenas remove 100% da sujeira difícil, mas também deixa um brilho notável. Com tecnologia de micropartículas de origem natural, é concentrado e rende mais do que os limpadores comuns. Uma opção versátil para diversas aplicações domésticas.

E mantendo o ambiente do banheiro sempre fresco, o Pato Desodorizador Sanitário Gel Adesivo está disponível por R$27,88, com 12 discos inclusos. Sua fórmula possui um escudo de proteção antimanchas e está disponível em fragrâncias regulares, como Marinho, Lavanda e Cítrico. Uma solução prática e higiênica para garantir a agradabilidade do ambiente.