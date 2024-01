Acessórios de Carnaval estão em promoção na Amazon - Reprodução / Freepik

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 30/01/2024 16:00

Preparado para entrar na folia? O Carnaval está chegando, e para garantir que sua festa seja inesquecível, o O Dia Mais preparou uma curadoria especial de acessórios que vão transformar seus dias de folia em momentos ainda mais divertidos. E o melhor de tudo: todos estão com ofertas imperdíveis e entrega rápida!

Para começar, que tal o acessório " Era Sol Que Me Faltava "? Por apenas R$25,90, você leva para casa essa plaquinha super animada que acompanha uma tiara. Ideais para dar aquele toque de charme aos bloquinhos e se divertir com os amigos durante o

Mas se a ideia é dar um toque gamer à sua folia, o " Boné do Mário Bros " está em oferta na Amazon por R$69,90. Um acessório que vai agradar aos fãs do encanador mais famoso dos videogames.

E para os mais nostálgicos, que tal o " Gorro do Chaves " por apenas R$44,90? Com cores misturadas de verde, vermelho, cinza e branco, esse gorro vai trazer à tona lembranças da vila mais famosa da televisão. Com abertura de 60cm de circunferência, é tamanho adulto, perfeito para completar sua fantasia.