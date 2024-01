Escrivaninha industrial Trevalla - Reprodução / Amazon

Escrivaninha industrial Trevalla Reprodução / Amazon

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 10/01/2024 16:00

Seja em um escritório corporativo, no cantinho de estudos em casa ou mesmo na atmosfera descontraída de um loft urbano, a Escrivaninha Industrial Trevalla se destaca como um móvel que alia conforto e durabilidade. Seu design arrojado, inspirado no estilo industrial, remete à atmosfera dos anos 1960 e 1970, quando lofts urbanos eram símbolos de modernidade e personalidade.

A mesa em forma de “L”, com suas dimensões generosas de 150x150x75cm, oferece uma versatilidade única, permitindo sua integração harmoniosa com outros móveis e composições. A combinação de metal e tons de madeira confere um toque contemporâneo, transpondo a estética rústica até o moderno, adaptando a escrivaninha a diferentes estilos de decoração.

Mas além da estética marcante, a montagem simples do modelo proporciona praticidade ao usuário, seja ele um profissional ocupado ou alguém que preza por ambientes bem decorados. A Linha Kuadra , da qual a escrivaninha faz parte, traz a proposta de móveis versáteis que se encaixam perfeitamente em ambientes flexíveis, seja em casa ou no trabalho.

E com entrega rápida garantida até o final do mês, a Escrivaninha Industrial Trevalla está com uma oferta exclusiva na Amazon. O preço acessível de R$368,83 torna essa peça de design industrial uma escolha inteligente para quem busca qualidade e estilo sem comprometer o orçamento. Já para conferir outras opções na categoria de “”, basta clicar aqui