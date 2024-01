Smartwatches entram em oferta em 2024 - Reprodução / Freepik

Publicado 02/01/2024 16:00

Com a chegada do novo ano, muitos de nós estamos naturalmente inclinados a refletir sobre como podemos fazer de 2024 um capítulo mais saudável e equilibrado em nossas vidas. Se a sua resolução de Ano Novo envolve priorizar a saúde e a atividade física, temos excelentes oportunidades em smartwatches e rastreadores de atividade que podem ser seus parceiros ideais nessa jornada.

Uma oferta imperdível dentre as deé o " Amazfit Bip ", agora disponível por R$449. Com uma tela HD de 1,45 polegadas e recursos avançados de rastreamento de saúde, esse dispositivo não é apenas uma peça de tecnologia, mas um guia inteligente para ajudar você a atingir suas metas ao longo deste novo ano.

E se a busca for por um dispositivo acessível e repleto de funcionalidades, o " Smartwatch My Watch Haiz " está com um preço especial de R$179,99. Sua resistência à água e capacidade de monitorar desde o sono até a contagem de calorias fazem dele uma escolha prática para integrar à sua rotina diária.