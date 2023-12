Vodka Absolut integra às ofertas de Réveillon na Amazon - Reprodução / Amazon

Publicado 31/12/2023 09:00

Em meio aos preparativos para a virada do ano, uma notícia de última hora promete deixar seu Réveillon ainda mais especial. Se você está buscando uma seleção refinada de bebidas para celebrar a chegada de 2024, não pode perder as irresistíveis ofertas que preparamos para você. Gin, whisky e vodka de alta qualidade, com descontos na Amazon que vão tornar sua festa inesquecível.

Réveillon. Charles Tanqueray aprimorou essa receita há mais de 180 anos, e o resultado é um gin clássico e atemporal. O equilíbrio perfeito dos botânicos cria um espírito repleto de sabor, perfeito para ser apreciado com gelo, água tônica e uma fatia de limão. Para os apreciadores de gin, temos uma oferta imperdível do " Gin Tanqueray London Dry ", uma garrafa de 750ml por apenas R$94,90, com desconto de 34% para o.

Se a sua preferência for por whisky, porém, não pode perder a oferta do " Whisky Johnnie Walker Black Label ", uma garrafa de 1L por R$129,90, também com desconto de 32%. Esse blended whisky é uma das receitas mais antigas e respeitadas, desenvolvido a partir de whiskies de 12 anos de todas as regiões da Escócia. Johnnie Walker Black Label é suave e complexo, uma verdadeira experiência para os paladares mais exigentes.

E para os amantes de vodka, a " Vodka Absolut " em uma garrafa de 750ml está disponível por R$79,90, com desconto de 27%. Originária da Suécia e feita exclusivamente a partir de ingredientes naturais, a Absolut destaca-se pela ausência de açúcar, oferecendo um sabor puro e único. Ideal para combinações com frutas, refrigerantes e sucos, essa bebida mantém um sabor característico, rico, encorpado e complexo, mas ao mesmo tempo suave e aveludado.