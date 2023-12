Escova de dentes elétrica Oral-B iO Serie 6 - Reprodução / Amazon

Escova de dentes elétrica Oral-B iO Serie 6Reprodução / Amazon

Publicado 27/12/2023 16:00

Imersos no universo dos cuidados bucais modernos, tivemos a oportunidade de explorar de perto a mais recente aposta da Oral-B: a escova de dentes elétrica Oral-B iO Series 6 . Em meio à era de inovações tecnológicas que permeiam nossa rotina diária, essa escova promete ir além da simples limpeza dental. Mas será que vale a pena comprar?

Ao segurar a Oral-B iO Series 6, a primeira impressão é de se ter em mãos um dispositivo robusto, com um design elegante que se destaca bastante entre as opções disponíveis no mercado. E, ao ligar a escova de dentes, somos saudados com uma vibração sutil, aparentemente projetada para tornar a escovação não apenas eficiente, mas também silenciosa. No primeiro momento, uma breve configuração precisa ser feita, onde dá para escolher a cor do anel de luz do aparelho e o tipo de limpeza desejada. Mudança notável para aqueles acostumados com as tradicionais escovas manuais.

Mas o ponto focal da promessa da Oral-B iO Series 6 , porém, é a melhoria significativa na saúde bucal em apenas uma semana. E isso é possível graças à cabeça redonda exclusiva da Oral-B e suas microvibrações. Já o sensor de pressão inteligente adiciona uma camada de sofisticação à experiência, indicando a pressão ótima para uma limpeza profunda, evitando danos às gengivas e esmalte dental.

A tela da escova é do tipo interativa, fornecendo informações sobre os diferentes modos de escovação e lembretes de substituição - tentando criar uma experiência mais interativa e informativa para o usuário.

No entanto, a grande estrela aqui - e talvez o grande diferencial - é mesmo a inteligência artificial, que se conecta ao aplicativo de smartphone Oral-B via Bluetooth. Nele é possível receber um “coaching” personalizado em tempo real, capaz de reconhecer o estilo de escovação individual e guiando o usuário para garantir uma cobertura completa de todos os dentes.

Em termos de custo, a oferta exclusiva na Amazon destaca um desconto de R$220 para compras à vista , fixando o preço final da Oral-B iO Series 6 em R$1.349. Ainda há a opção de entrega gratuita para algumas regiões do país, adicionando um benefício tangível à equação.