Livro "Tudo É Rio" de Carla Madeira Reprodução / Amazon

Publicado 24/12/2023 11:00

A trama, hábil e perspicaz, mergulha nas existências entrelaçadas de Dalva e Venâncio, personagens que se veem diluídos na corrente turbulenta do destino após uma tragédia catalisada pelo ciúme doentio. A inserção de Lucy, a prostituta misteriosa e desejada, adiciona uma camada adicional de complexidade ao livro, formando um triângulo amoroso que transcende os limites da convencionalidade.

E Martha Medeiros, ao expressar seu veredicto na orelha do livro, ressalta a maestria da prosa poética da amiga, também autora. A obra se desenrola como a própria correnteza, ora suave, ora avassaladora, sem permitir que o leitor respire entre uma página e outra. “A correnteza dos acontecimentos nos leva até a última página sem nos dar chance para respirar. É preciso manter-se à tona ou a gente se afoga”.

Sendo uma opção para presentear neste Natal, " Tudo É Rio " está mais acessível por R$43,12, atualmente com um desconto de 28% na Amazon . A logística da gigante do varejo facilita ainda o processo de presentear, oferecendo a entrega gratuita e garantindo que ochegue ao destinatário com a mesma fluidez com que a história se desenrola. Há ainda a opção de presentar, com o envio para o endereço desejado, embalagem especial e cartão com dedicatória personalizável.