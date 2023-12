Fritadeira Elétrica Britânia - Reprodução / Britânia

Publicado 18/12/2023 16:00

Em um convite irresistível para começar o ano com uma cozinha renovada, apresentamos as últimas novidades em eletroportáteis com descontos exclusivos na Amazon que vão surpreender todos os públicos.

eletroportáteis agilidade e eficiência no dia a dia, a Se você é daqueles que busca nosagilidade e eficiência no dia a dia, a Fritadeira Elétrica Britânia é a escolha ideal. Por apenas R$449,90 - com um desconto incrível de 31% - essa a Air Fry inox traz 1500W de potência para preparar suas receitas em menos de 5 minutos. E com capacidade de 3,35L, revestimento antiaderente e circulação de ar quente em 360°, a praticidade se une à saúde em um design durável e fácil de limpar.

Mas se a sua busca é por praticidade aliada à versatilidade, a Fritadeira Elétrica Gourmet Philco é a opção perfeita. Com 40% de desconto , por apenas R$559,90, esse aparelho 2 em 1 tem 7,2L de capacidade e oferece a tecnologia air fryer combinada com as vantagens de um forno. Maciez por dentro, crocância por fora e zero uso de óleo na hora de assar os alimentos. Possui ainda função timer de 60 minutos e desligamento automático, garantindo segurança e eficiência.

Já para os amantes de gelo fresco e na medida certa, a Máquina de Gelo Philco é uma oportunidade única. Por R$879,90, com desconto de R$120, ela oferece alta capacidade de até 12Kg em 24 horas, ciclo rápido e indicadores inteligentes. Uma adição perfeita para festas e encontros, garantindo que suas bebidas estejam sempre geladas.