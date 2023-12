Ventilador de Mesa Arno Xtreme Force Breeze de 50cm - Reprodução / Arno

Ventilador de Mesa Arno Xtreme Force Breeze de 50cmReprodução / Arno

Publicado 14/12/2023 16:00

O calor intenso da alta estação já chegou! Mas há uma boa notícia para quem busca um refresco imediato: o Ventilador de Mesa Arno Xtreme Force Breeze de 50cm está com uma oferta relâmpago na Amazon, com um irresistível desconto de R$110 . Essa é a oportunidade perfeita para transformar seus ambientes em refúgios ventilados e silenciosos.

ventilador é mesmo a sua potência surpreendente, sendo até 4 vezes mais silencioso do que outros modelos disponíveis no mercado. Com um design sofisticado e discreto, o E o grande destaque desseé mesmo a sua potência surpreendente, sendo até 4 vezes mais silencioso do que outros modelos disponíveis no mercado. Com um design sofisticado e discreto, o Xtreme Force Breeze se torna um aliado elegante para qualquer espaço, desde a sala até o escritório.

O segredo para sua eficácia está nas 6 pás que, aliadas à Power Zone, proporcionam uma vazão de ar concentrada e direcionada, garantindo máximo frescor. O resultado é um ambiente mais agradável sem comprometer a tranquilidade com barulhos incômodos.

Mas a versatilidade do Xtreme Force Breeze vai além da sua potência. Totalmente desmontável, ele facilita o armazenamento quando não está em uso, ocupando pouco espaço. Sua montagem e desmontagem são simples, exigindo apenas um clique para começar a desfrutar do alívio proporcionado pelo vento fresco.

Já a função Eco Fresh é um diferencial que vai além do conforto, contribuindo para a economia de energia. Com a capacidade de reduzir o consumo em até 20%, esSe ventilador é uma opção sustentável e amiga do seu bolso - aliviando o calor sem pesar na conta de luz.