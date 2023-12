Vinhos são sugestões de presente para este Natal - Reprodução / Freepik

Vinhos são sugestões de presente para este NatalReprodução / Freepik

Publicado 11/12/2023 16:00

Em um universo de sabores e aromas, a arte da gastronomia se revela como um presente sofisticado e irresistível para agradar a todos os paladares. Seja para surpreender um amigo, encantar um ente querido ou simplesmente celebrar a vida, os conjuntos de vinhos, cestas gourmet e utensílios para cozinha se apresentam como escolhas primorosas.

presente com o que há de melhor na enologia. E entre as ofertas irresistíveis deste momento, destaca-se o " Vinho Branco Casal Garcia ", uma verdadeira jóia líquida que conquista o mundo com sua leveza, frutuosidade e ligeira efervescência. Acompanhando os momentos de boa disposição ao redor do globo, Casal Garcia se tornou embaixador da alegria, revelando-se perfeito para harmonizar com saladas, peixes, frutos do mar e queijos leves. Disponível por apenas R$59,99, essa é uma oportunidade imperdível de oferecer umcom o que há de melhor na enologia.

Já para os amantes do queijo, a " Queijo Do Reino Plamyra " surge como uma experiência sensorial única. Com tradição e qualidade em cada pedaço, esSa bola na lata de 1Kg é a expressão máxima do sabor. O preço especial de R$169,90, porém, torna possível presentear com um tesouro gastronômico que transcende o comum - sendo um verdadeiro deleite para os apreciadores de um bom queijo.

E Complementando a experiência gourmet, a " Petisqueira Bambu " se destaca não apenas pela funcionalidade, mas também pelo design diferenciado. Com 43% de desconto exclusivo, por apenas R$66,63, essa peça é uma verdadeira obra de arte culinária. Feita de bambu orgânico de alta qualidade, a petisqueira é hipoalergênica, durável e resistente a manchas e odores. Seu formato versátil, com 5 divisórias rasas, a torna ideal para servir desde fondue até frutas, proporcionando um toque especial a qualquer encontro.