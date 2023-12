Chopeira elétrica Philco com barril de 5L - Reprodução / Amazon

Chopeira elétrica Philco com barril de 5L Reprodução / Amazon

Publicado 05/12/2023 16:00

A temporada de festas já começou! E a busca pelo presente perfeito para celebrar momentos especiais está a todo vapor. Seja para os amantes de tecnologia, os apreciadores de bons momentos com amigos ou os aficionados por boas bebidas, a ideia de presentear com uma chopeira elétrica é certeira.

E se você estava esperando o momento certo para adquirir a sua, agora é a hora! O modelo digital da Philco, com um barril de 5 litros, está com um irresistível desconto de R$300 na Amazon.

Imagine uma torneira que torna a experiência de servir chope tão fácil quanto abrir uma garrafa? Com a chopeira elétrica Philco , isso é uma realidade. A torneira - de fácil manuseio - garante que todos possam desfrutar do chope de maneira simples e eficiente.

E outra das grandes vantagens desse modelo é a praticidade da instalação. A troca do barril é tarefa descomplicada, tornando o processo acessível a todos os públicos. E a bandeja coletora removível, por sua vez, facilita a limpeza, mantendo o local sempre impecável para as celebrações.

O controle de pressurização, por sua vez, permite a utilização de barris sem sistema interno de pressão, dando a flexibilidade desejada para escolher a marca de chope favorita. E o indicador de nível do barril, junto ao display digital , são detalhes que fazem toda a diferença. As luzes indicadoras fornecem informações claras sobre o estado do barril, enquanto o display digital facilita a visualização e o controle da temperatura programada, ajustável entre -5ºC a 12ºC.