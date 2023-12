Eletroportáteis estão entre os mais procurados para presente de Natal - Reprodução / Freepik

Eletroportáteis estão entre os mais procurados para presente de NatalReprodução / Freepik

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 03/12/2023 11:00

Com a temporada festiva se aproximando, a busca por presentes criativos e úteis está em alta. E a cozinha se destaca como um cenário perfeito para presentear.

Os eletroportáteis vêm ganhando destaque como opções práticas e inovadoras para surpreender amigos e familiares. Logo, se você está em busca da combinação perfeita entre utilidade e economia, não pode perder as ofertas incríveis que selecionamos para você neste Natal.

O " Espremedor Turbo Citrus Mondial " é uma escolha inteligente para aqueles que adoram começar o dia com sucos frescos. Com 30% de desconto, por apenas R$62,95, esse espremedor é uma verdadeira revolução na cozinha. Com seu cone 2 em 1, é capaz de espremer tanto laranjas quanto limões, e o melhor: tudo ao toque da fruta. Sua jarra generosa de 1,25L serve até 4 pessoas, tornando-o ideal para reuniões em família.