Cyber Monday Amazon tem ofertas exclusivas para dispositivos smartReprodução / Pexels

Publicado 27/11/2023 15:20

A tão aguardada Cyber Monday já está acontecendo! E com ela, uma avalanche de descontos irresistíveis em produtos eletrônicos promete transformar qualquer casa em um verdadeiro santuário da tecnologia. Confira abaixo algumas das melhores ofertas disponíveis por tempo limitado nesta segunda-feira (27):

Para os amantes de som de qualidade e praticidade, o " Echo Pop + Smart Lâmpada Positivo " é a combinação perfeita. Esse smart speaker compacto, equipado com a assistente virtual Alexa, promete transformar quartos e espaços pequenos. Além disso, a lâmpada inteligente da Positivo adiciona praticidade à sua rotina diária. E se isso não for tentador o suficiente, ao finalizar a compra pelo App da Amazon, você ainda recebe um cupom adicional de R$20 OFF.

A linha inteligente Wi-Fi Avant NEO apresenta o que há de mais moderno em iluminação para a sua casa. O " Painel Plafon Inteligente LED Avant " é ideal para quem busca uma iluminação versátil e moderna. Com a capacidade de controlar a temperatura de cor entre 2.700K a 6.500K, ou escolher entre mais de 16 milhões de cores com o Modelo RGB, a linha NEO permite personalizar a iluminação de acordo com o seu humor. Controle tudo pelo app Avant ou por comandos de voz com a Amazon Alexa ou Google Assistente, proporcionando uma casa mais moderna e inteligente.

Mantenha sua casa segura e sob controle com a " Câmera Inteligente Wi-Fi Slim I2GO ". Com resolução Full HD 1080p, essa câmera permite o acesso em tempo real à imagem e ao som do seu lar. Sua visão noturna, detecção de movimento e monitoramento 24 horas ainda garantem tranquilidade em qualquer momento do dia. Interaja com o ambiente por meio do alto-falante integrado e mude a visão da câmera em até 180°. Uma oferta imperdível para quem valoriza a segurança e a praticidade.