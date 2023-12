Amigo secreto na empresa - Reprodução / Freepik

Amigo secreto na empresaReprodução / Freepik

Publicado 06/12/2023 16:00

Quem disse que a alegria precisa custar caro? Nossa seleção de presentes é a garantia da diversão para o seu amigo secreto! E tudo por até R$60

Para facilitar ainda mais a escolha do presente do seu amigo secreto, a entrega dos artigos abaixo é garantida - com opção de gratuita - e chegada antes do Natal.

A sensação do momento entre os produtos da semana é o " Fone de ouvido Vohz ", disponível por apenas R$44,99. Com Bluetooth 5.3, função power bank e um visor digital de bateria, esse fone é a fusão perfeita de modernidade e praticidade para os amantes de música.

Para manter a hidratação com estilo, a sugestão é a " garrafa com sensor de temperatura ": uma pechincha de R$39,99 (com desconto de 56%). Além de manter a bebida fresquinha por até 12 horas, ela exibe a temperatura em um display LED. Ideal para os aventureiros urbanos que buscam funcionalidade e elegância.

E que tal calçar a descontração no seu amigo ou amiga? Os " Chinelos You Malta Havaianas ", a partir de R$32,23, são o presente perfeito. Combinando conforto, resistência à água e o charme inconfundível da Havaianas, eles são a escolha ideal para os dias mais relaxados.

Mas se o seu amigo secreto é um gamer de carteirinha, a " caneca divertida Game Boy ", por R$49,50, vai fazê-lo pular de alegria. Feita de cerâmica, ela aguenta até o micro-ondas, garantindo a temperatura certa durante as maratonas de jogo. A estampa gamer é resistente, mesmo após várias passagens pela máquina de lavar.

Já para os organizados de plantão, a "E" está em promoção por R$59. Além de manter a vida organizada, ela é elegante, oferece espaço para documentos importantes e tem um design sofisticado.