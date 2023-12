Acessórios em oferta para o Natal - Reprodução / Freepik

Publicado 13/12/2023 16:00

O espírito natalino chegou e, com ele, uma oportunidade única de renovar o visual com descontos irresistíveis em bijuterias estilosas, bolsas elegantes e acessórios fashion que prometem completar o look festivo.

Então, se você busca o presente perfeito ou deseja se presentear, a promoção de Natal da Amazon é o momento ideal para encontrar peças únicas e cheias de estilo.

Uma das estrelas dessa promoção é o " Colar mandala ", uma verdadeira obra de arte por apenas R$69,20. Feito à mão, esse colar possui um pingente mandala com uma deslumbrante pedra negra, envolto em couro de camurça sintético na cor preta. O metal níquel prateado envelhecido confere um toque de sofisticação, garantindo que cada peça seja única e especial.

Mas se você é fã de acessórios um pouco mais chamativos, o " Brinco verde grande " é a escolha certa. Por apenas R$41,89, esse brinco artesanal em metal dourado velho apresenta um pêndulo em formato de gota, destacando-se com um chaton em resina na cor verde. Uma opção única para adicionar um toque de cor ao seu visual festivo.

E para completar o conjunto de elegância, não perca a chance de adquirir a " Bolsa Lorena ", agora com 33% de desconto, por apenas R$59,90. Esse kit de bolsa e carteira é a combinação perfeita de praticidade e estilo. Com alça para uso transversal, a bolsa de couro sintético possui dimensões ideais para carregar o essencial, enquanto a carteira adiciona um toque de organização ao dia a dia.